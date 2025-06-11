Kayseri’de Ahşap Fabrikasında Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan ahşap fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Organize Sanayi Bölgesi’nde, 17. Cadde üzerinde yer alan fabrikanın silosunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

TAHLİYE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çalışanların durumu fark etmesiyle birlikte, bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İşçilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği alanda, polis de çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak olumsuz durumların önüne geçti. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.