Kayseri’de Altı Sanığa Hapis Cezası Verildi

DEVELİ İLÇESİNDE MAĞARA OLAYIYLA İLGİLİ DAVADA YENİ GELİŞMELER

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir mağarada meydana gelen cinayetle ilgili olarak 6 sanık, Yargıtay’ın bozma kararının ardından tekrar hakim karşısına çıktı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda, tüm sanıklar ayrı ayrı 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Emrah Balkaş’ın bir mağarada öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeleri içeriyor.

YARGITAY BOZMA KARARI SONRASI DAVA

Emrah Balkaş’ın öldürüldükten sonra gömülmesiyle ilgili davanın sanıkları, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bozma kararıyla Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandı. Tutuklu sanıklar, duruşmaya jandarma eşliğinde katıldı. Savunmalarında, suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, olay sonrası intihar eden Eyüp Yıldız’ın psikopat olduğunu ve onu durdurmaya çalıştıklarını ifade etti. Ancak, sanıklar, mağaradan çıktıktan sonra Eyüp Yıldız’ın Emrah Balkaş’ı öldürdüğünü savundu.

CEZA VE TUTUKLULUK KARARI

Yargılama sürecinde sanıklar, işlemedikleri bir suçtan dolayı yaklaşık 4 yıldır cezaevinde tutuklu bulunduklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Ancak, mahkeme heyeti, sanıklar F.A., A.A., M.K., M.İ., Ş.B. ve M.Y.’yi iştirak halinde adam öldürme suçundan ayrı ayrı 25’er yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İddialara göre, 30 Mart 2021 tarihinde cezaevinden çıkan Emrah Balkaş, arkadaş grubu ile buluştuğu mağarada çıkan bir tartışma sonrasında Eyüp Yıldız tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Eyüp Yıldız, saklandığı evde polis tarafından kıstırıldığında, teslim olmaktansa tabanca ile intihar etti.