Kayseri’de Altın Kolye Alındı

OLAYIN DETAYLARI

Kayseri’de bir kişinin özel halk otobüsünde seyahat ederken düşürdüğü 50 bin TL değerindeki altın kolye, 61 yaşındaki Ş.B. isimli kadın tarafından alındı. Bu olay anları ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Hemen sonrasında, durum polis ekiplerine bildirildi ve kadın, hızla yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSİN ÇALIŞMASI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan durumu araştırmak amacıyla harekete geçti. Özel halk otobüsünde seyahat ederken kolyesini düşüren bir kişinin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan detaylı analiz sonucunda, kolyeyi alan şüphelinin Ş.B. olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ş.B., belirlenen adresinde düzenlenen bir operasyon sonucunda yakalandı. Ele geçirilen altın kolye ise sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan Ş.B. polis merkezine götürüldü. Bu olay, şehirde güvenlik önlemlerinin önemini tekrar gündeme taşıdı.