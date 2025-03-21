Kayseri’de Amatör Müsabakalar Ertelendi

AMATÖR MÜSABAKALAR ERTELEME KARARI ALINDI

Kayseri’de meydana gelen kar yağışı nedeniyle 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan amatör müsabakalar ertelendi. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği, hava koşullarının olumsuz etkileri üzerine aldıkları karar ile müsabakaları ileri bir tarihe kaydırdı.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MÜSABAKALAR KAYDIRILDI

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle ilimizde 22-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaları kaydırılarak erteledik” şeklinde bilgi verdi. Bu durum, sporcuların güvenliği açısından önem taşıyor.