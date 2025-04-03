Kayseri’de Ambulans ve Kamyonet Kazası: 6 Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALILAR VAR

Kayseri’de meydana gelen kazada ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucunda 1’i hasta toplam 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kayseri-Pınarbaşı kara yolunun Kamber mevkiinde G.T’nin kullandığı 60 AEB 696 plakalı ambulans, A.Ö. idaresindeki 38 LS 819 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ve SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVLİ

Kaza ihbarının ardından olay yerine hemen polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada, kamyonet sürücüsü ile ambulanstaki biri hasta toplam 5 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazanın ayrıntıları ile ilgili inceleme başlatıldı.