Kayseri’de Ameliyat Sonrası Sakat Kaldı

AMELİYAT SONRASI SAKATLIK YAŞADI

Kayseri’nin İncesu ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Muzaffer Bulut, geçirdiği ameliyat sonucu sakat kaldığını ve bu durumdan dolayı son 5 yıldır çalışamadığını belirtiyor. 2020 yılında ayağının burkulması nedeniyle hastaneye başvuran Bulut, iddiasına göre yanlış yapılan ameliyat sonucunda bakıma muhtaç hale geldi. Yakınları, Bulut’u ilçe merkezindeki bakımsız iki odalı evine yerleştirmiş. Şu an tek başına engelli aylığı ile hayatını sürdürmeye çalışıyor.

ÇALIŞMA HAYATINA VEDA ETTİ

Bulut, “Önceki yaşamımda çalışıyordum ve taş duvar ustasıydım. 2020 yılının haziran ayına kadar kendi kazancımı, ekmeğimi çıkartıyordum. 5 yıldır çalışamıyorum. Ayağımdaki yanlış bir ameliyattan dolayı sakat kaldım. Şehit yeğenimin cenazesinde de üzüntüden felç geçirmiştim. Doktor ameliyatta ‘ayağın kırılmış, kemik ayağında dağılmış’ dedi. 8 Haziran 2020’de hastaneye gittim. 9’unda ameliyat etti. Yanlış ameliyattan dolayı bir tane uzun vida ayağımda duruyor” şeklinde konuştu.

Okuma yazması bulunmayan Bulut, yalnızca engelli maaşıyla geçindiğini aktararak hayırseverlerden yardım bekliyor. “Eşin, dostun yardımıyla geçiniyorum. Allah, hayırseverlerin yaptıkları hayırları kabul etsin” ifadelerini kullanan Bulut, yaşadığı zorlukları dile getiriyor.