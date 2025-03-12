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Kayseri’de Araç Soygunu: 9 Şüpheli Yakalandı

POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kayseri’de seyir halindeki bir araca yapılan saldırıda, aracın önünü keserek içeridekilere saldıran 9 çocuk, 2 cep telefonunu yağmaladı. Edinilen bilgiye göre, bu olayla ilgili Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gerçekleştirilen incelemelerde, olayı gerçekleştiren şüpheliler A.M. (21), H.K. (20), M.M.A. (20), Y.E.N. (22), M.E. (16), İ.K. (16), H.E. (15), H.E. (16) ve İ.Ç. (15) olarak belirlendi. Yapılan arama faaliyetlerinde, yağmalanan cep telefonları da ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

A.M., H.K., M.M.A. ve Y.E.N. hakkında gerekli adli işlemler başladı. Suça sürüklenen diğer 5 çocuk hakkında da ilgili birimlerce işlemler yapılmakta. Ele geçirilen cep telefonları ise, sahiplerine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

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