Kayseri’de Araçlar Çarpıştı. 1 Ölü

KAZA SONRASI KAYIPLAR

Kayseri’de bir otomobil ile kamyonetin çarpıştığı bir kaza yaşandı ve bu kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’nda seyir halindeki F.D. idaresindeki 38 ABF 311 plakalı kamyonet, Memiş O. yönetimindeki 38 ZL 372 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın nedeni henüz belli olmuyor.

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü yaşamını yitirirken, araç içerisindeki 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere nakledildi. Memiş O.’nun cenazesi ise otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı. Kaza, bölgedeki sürücülerin dikkatini çeken ve trafik akışını etkileyen bir durum oluşturdu.