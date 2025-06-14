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Kayseri’de Aranan Kadın Yakalandı

KADININ YAKALANMASI

Kayseri’de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir kadın yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için yoğun bir çalışma süreci başlattı.

HIRSIZLIK SUÇU VE İŞLEM SÜRECİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, hakkında hırsızlık suçundan 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki S.T. isimli kadın yakalandı. Gözaltına alınan kadın, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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