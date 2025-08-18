Kayseri’de Aşılama Oranı Yüzde 70

KAYSERİ’DE AŞILAMA ORANI ARTIYOR

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri’de şap hastalığına karşı aşılama oranının yüzde 70 seviyesine ulaştığını duyurdu. KTB’den yapılan açıklamaya göre, şap hastalığıyla mücadele kapsamında KTB, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üreticiler arasında koordineli bir çalışma yürütüldü.

HEDEF YÜZDE 85

Kentte hayvan pazarlarının yeniden açılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen yüzde 85’lik aşılama hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu hedefin ay sonuna kadar yakalanması durumunda hayvan pazarlarının yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor.

YANLIŞ BİLGİLER AŞILAMAYA ENGEL OLUYOR

KTB Başkanı Recep Bağlamış, aşılama oranının bugün itibarıyla yüzde 70 seviyesine ulaştığını vurguladı. Ayrıca, aşılamayı engelleyen yanlış bilgilere karşı üreticileri uyararak, “’Aşı yaparsanız hayvanlarınız şap olur.’ gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür yanlış yönlendirmeler hem süreci aksatmakta hem de hayvan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Hayvanlarınızın sağlığı, hem sizin hem de tüm bölge için büyük önem taşıyor. Aşılama, şap hastalığına karşı korunmanın en güvenli ve etkili yoludur. Lütfen hayvanlarınızı aşılatmaktan çekinmeyin.” ifadelerini kullandı.