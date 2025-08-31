Kayseri’de Aspir Hasadı Başladı

Aspir Hasadı Kayseri’de Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Türkiye’deki aspir üretiminin yüzde 35’inin yapıldığı Kayseri’de hasat çalışmaları başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, daire müdürleriyle birlikte Ağırnas Mimarsinan Kadın Kooperatifi tarafından Kayseri-Sivas kara yolu üzerindeki arazide gerçekleştirilen hasada katıldı. Saklav, kentin 622 bin hektar ekili tarım alanıyla Türkiye’de beşinci sırada yer aldığını belirtti. Şehir, ülkenin bitkisel üretiminde 24 farklı üründe ilk 10’a girdiğine dikkati çekti.

Aspir Üretiminde Hedefler

Kayseri genelinde hasada başlandığını ifade eden Saklav, 2024 TÜİK rakamlarına göre, yaklaşık 91 bin dekar alanda 10 bin ton aspir üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. 2025 verileriyle 100 bin dekar alanda 12 bin ton üretim hedeflediklerini belirten Saklav, aspir üretiminde açık ara birinci olduklarını vurguladı. “Amacımız çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak. Bununla alakalı projeler yapıyoruz. Aspir tohumunun dağıtımıyla alakalı Bakanlığımızın ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin katkılarıyla son 5 yılda yüzde 50 hibeli 1200 ton tohum dağıttık ve 250 bin dekar alanın ekilişini gerçekleştirdik.” diyen Saklav, bu yıl da 138 ton aspir tohumunu yüzde 50 hibeli olarak dağıttıklarını belirtti.

Destekler ve İnovasyon

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatları ve liderliğiyle üretim planlamasının Türkiye genelinde uygulamaya alındığını ifade eden Saklav, bu çerçevede aspir üretimine temel ve planlı üretim desteği olarak dekar başına ödenen 488 lirayı, sertifikalı tohum ve organomineral gübre kullanımıyla 588 liraya çıkaracaklarını dile getirdi. Saklav, aspir bitkisinin yüksek yağ oranı sayesinde bitkisel yağ üretiminde yaygın olarak kullanıldığını ve bunun yanında aspirin posasının hayvan yemi üretiminde de değerlendirildiğini kaydetti.

Kadın Kooperatifleri ve Hedefler

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük edildiğini hatırlatan Saklav, Ağırnas Mimarsinan Kadın Kooperatifi’nin bu kooperatiflerden biri olduğunu belirtti. “Bu kooperatife 1,5 milyon lira hibe desteği geldi. Bu destekle soğuk sıkım ünitesi kuruldu. Kooperatifimiz, burada elde edilen yağları hem ulusal hem de yerel zincir marketlere satıyor.” diyen Saklav, kooperatifin yoğun taleplere yetişemediğini ve amacın hem kooperatif sayısını hem de aspir üretimini artırmak olduğunu vurguladı.