Kayseri’de Ayılar Arı Kovanlarına Saldırdı

AYILAR ARI KOVANLARINA SALDIRDI

Kayseri’nin Develi ilçesinde ayılar, yaylada bulunan arı kovanlarına saldırıyor. Edinilen bilgilere göre, Şıhlı Mahallesi’ndeki Avşarköy Yaylası’nda yer alan ormanlık alandaki arı kovanları ayıların hedefi oldu. Kovan sahibi, 30 kovanın bulunduğu arılığa kontrol için gittiğinde oldukça şaşırdı.

BAL VE ARILAR YOK OLDU

Yayladaki kovanların içindeki petek bal ve arıların, ayı saldırısı yüzünden tamamen yok olduğu gözlemlendi. Olayın ardından, aynı gün akşam saatlerinde köye araçla giden kişilerin önüne çıkan ayının görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Stabilize yolda ilerleyen ayının bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.