KAYSERİ’DE AYT BAŞLADI, HEYECAN VAR

SINAV HEYECANI GİDEREK ARTIYOR

Kayseri’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de AYT için büyük bir heyecan yaşanıyor. Adaylar, sabah saatlerinden itibaren sınav yapacakları okula doğru yola çıkmaya başladı.

AİLELERİN BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Adaylar, görevlilerin kontrollerinden geçerek sınavlarının yapılacağı salona yöneldi. Bazı öğrenciler, sınav saatine çok az bir süre kalmasına rağmen koşarak okula ulaşmaya çalıştı. Okul çevresinde, heyecanla bekleyen veliler çocukları için dua ediyor. Ayrıca, polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemleri alırken, bazı geç kalan öğrencilerin de sınava zamanında yetişmelerini sağladı.