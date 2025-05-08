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Kayseri’de Baba Cinayeti Gerçekleşti

Olayın Gelişimi

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak hayatını kaybettirdi. İddialara göre, E.R. ile babası M.R. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tansiyon yükseldi. Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, tartışmanın devam etmesi üzerine E.R., babası M.R.’yi bıçakladı.

Müdahale ve Sonuç

Olayın bildirilmesiyle birlikte sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası, bıçaklanan yaşlı adamın yaşamını yitirdiği saptandı. M.R.’nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma Süreci

E.R., polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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