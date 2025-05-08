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KAYSERİ’de Babasını Öldüren Oğul

KAYESİ’DE CİNAYET OLDU

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşanan bir olayda, bir kişi babasını bıçaklayarak hayatına son verdi. Olay, Yenidoğan Mahallesi’nde Fatih 4 Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre E.R. ve babası M.R. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.R., babası M.R.’yi bıçakla yaraladı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Sağlık ekiplerinin, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonucunda, E.R. tarafından bıçaklanan yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. M.R.’nin cenazesi, olay sonrası yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. E.R. ise polis ekiplerince yakalandı ve emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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