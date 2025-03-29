Haberler

Kayseri’de Bayram Alışverişi Yoğunluğu

ALİŞVERİŞ TELAŞI BAŞLADI

Kayseri’de Ramazan Bayramı hazırlıkları hızlanıyor. Vatandaşlar, bayram için alışveriş yapmaya başlarken, tarihi çarşılarda yoğunluk gözlemleniyor. Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısı, hem bayramlık hem de hediyelik eşyaların alımına sahne oluyor. Çarşıda meydana gelen kalabalık, bayram öncesi alışverişin arttığını gösteriyor.

ESNAFTAN AÇIKLAMALAR

Esnaf Yasin Güzel, son bir haftadır çarşıda artan bir hareketlilik olduğunu belirtiyor. “Çarşı kalabalık. Bugün en kalabalık günlerini yaşıyor. Kayseri halkı arife günü alışveriş yapmayı seviyor, o yüzden 1 güne hepsini sığdırmaya çalışıyor. Son bir haftadır işlerimizde hareketlilik var. Tatil süresinin de 9 güne uzatılmasıyla beraber hareketlilik daha da arttı,” diyor. Diğer esnaf Arda Polatoğu ise, bayramı yaklaştıkça satışların iyi yönde ilerlediğini ifade ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ahlat’ta Bayram Öncesi Çarşı Yoğunluğu

Ramazan'ın bitmesiyle Ahlat'ta çarşı ve pazarlarda bayram alışverişi hareketliliği arttı. Aileler, bayram hazırlıkları için yoğun bir şekilde alışveriş yapıyor.
Haberler

Aydın’da Bayram Trafiği Rahatlığı Yaşanıyor

Aydın-Muğla Karayolu'ndaki bayram trafiği beklenenin aksine yoğunlaşmadı, sürücüler erken hareket ederek hedeflerine hızlıca ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.