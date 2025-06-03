Kayseri’de Bayram Denetimleri Yapıldı

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİMLER ARTIRIYOR

Kayseri’de, Kurban Bayramı yaklaşırken polis ekipleri otogar ve yollarda denetim yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, bayram öncesi muhtemel olumsuzluklara karşı denetimlerini sıklaştırıyor. Ekipler, hem bayram öncesini hem de bayram günlerini kapsayan gerekli önlemleri alıyor.

EMNİYET KEMERİ UYARISI YAPILIYOR

Kayseri Şehir Terminali ve yollarda yapılan denetimlerde, trafik polisleri sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri kullanımları konusunda uyarıyor. Otobüs şoförlerinin sürücü belgeleri, ruhsatları ve diğer zorunlu belgeleri kontrol ediliyor. Ayrıca, araçlardaki takograf cihazları da inceleniyor.

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlardan dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları isteniyor. Ekipler, ayrıca kamuoyunu bilgilendirici broşürler dağıtarak farkındalık oluşturuyor.