Kayseri’de Bayram Namazı Saat Kaçta?

Kayseri bayram namazı saati merak ediliyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınan 2 rekatlık bayram namazı için, Kayseri’de yaşayan vatandaşlar namaza yetişebilmek adına bu saati öğrenmek istiyor. Kayseri bayram namazı saati 06.56 olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZININ KILILIŞ ŞEKLİ

Bayram namazı iki rekattan oluşuyor. İlk rekatta, niyet ettikten sonra tekbir alınarak eller bağlanıyor. Sübhaneke duası okunduktan sonra eller kulak hizasına kaldırılarak tekrar tekbir alınıyor ve eller yanlara salınıyor. Tekbir alındıktan sonra eller göbek hizasında bağlanıyor. İmam “Euzü besmele” çekerek açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okuyor. Cemaat de bu esnada imamı dinliyor. Rüku ve secde yapıldıktan sonra 2. rekata geçiliyor.

İkinci rekatta imam gizlice “Besmele” çekiyor, ardından açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okuyor. Cemaat sessizce imamı dinliyor. Daha sonra eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor ve yanlara bırakılıyor. Tekbirler alınarak eller yine yanlara salınıyor ve son olarak 4. tekbir alınıyor; bu esnada eller kulak hizasına kaldırılmıyor ve rükuya gidiliyor. Rüku ve secde sonrası oturuluyor, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunuyor ve önce sağa ardından sola selam verilerek namaz tamamlanıyor. Cemaat de müezzinin rehberliğinde 3 defa tekbir getiriyor. İmam hatip bayram hutbesini okumaya başlıyor.