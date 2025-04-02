Kayseri’de Bayramda Pastırma Satışında Artış

PASTIRCILIKTA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kayseri’de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, bayram döneminde işlerinin yüzde 70 oranında arttığını belirtiyor. “Bayramda çok yoğun günler yaşadık” diyen Güzel, mevcut pastırma ve sucuk fiyatlarının aynı kaldığını vurguluyor.

FİYAT DESTEKLERİ

Yasin Güzel, “Şu anda fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Ramazan öncesi ile sonrası fiyatlarımız aynı. Şu an sucuk fiyatlarımız 500 TL’den başlıyor, 900 TL’ye kadar değişkenlik gösterebiliyor. Pastırma fiyatlarımız da şu anda bin 200 TL’den başlıyor, bin 800 TL’ye kadar değişiyor” diyor. Güzel, Ramazan döneminin kendileri için iyi geçtiğini ve dışarıdan gelen yerli turistlerin Kayseri sucuğunu ve pastırmasını hediyelik olarak almak üzere geldiklerini ifade ediyor.

YOĞUNLUK VE MİSAFİRLER

Bayramda çok yoğun olduklarının altını çizen Güzel, “Tabii Ramazan bitiminden sonra da bayramımız geldi ve bayramda da açıktık. Bayramda da çok yoğun günler yaşadık burada. Dışarıdan, yakın illerden gelen misafirlerimizi ağırlamaya gayret ettik. Bayramda ortalama artışımız yüzde 70 civarında oldu diyebilirim” şeklinde konuşuyor. Ramazan içerisinde de insanların pastırma ve sucuğa yönelmeleriyle talebin yüzde 60-70 oranına kadar çıktığını belirtiyor. Güzel, “Herkesin tekrar geçmiş bayramı mübarek olsun” diyerek sözlerini sonlandırıyor.