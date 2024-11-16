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Spor

“Kayseri’de Beraberlikle Yetinen Milli Takım”

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MİLLİ TAKIMIMIZ GALLES İLE BERABERE KALDI

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. karşılaşmasında Kayseri’de Galler’i ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı ve sonuç 0-0 oldu. Milli Takımımız, Galler’in savunmasını aşmakta zorlandığı için 88’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı penaltı atışından sonuç alamadı.

Bu sonuçla birlikte, A Grubu’na yükselme ihtimali güçlenen Türkiye, puanını 11’e çıkardı. Galler ise puanını 9’a yükseltti. İki takım arasında Galler’de oynanan grubun ilk karşılaşması da 0-0’lık sonuçla sona ermişti.

Diğer yandan, Ay-yıldızlı ekibimizde kart cezası nedeniyle Kenan Yıldız bu maçta forma giyemedi. Abdülkerim Bardakçı ise maçın ikinci yarısında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

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