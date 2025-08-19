Kayseri’de Bıçakla Babasını Öldüren Sanık.

HÜKÜM KARŞISINDA KATİL ZANLISI

Kayseri’de babasını bıçaklayarak öldüren sanık, bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmadaki savunmasında katil zanlısı Ertuğrul R. (58), “Babamın sözlerini ölmüş anneme hakaret olarak gördüğüm için babamı birkaç kez bıçakladım” dedi. Olay, Kayseri’nin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak’ta, 8 Mayıs 2025 tarihinde meydana geldi. Ertuğrul R., 83 yaşındaki babası Mahmut R.’yi bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.

MAHKEMEDE YAŞANANLAR

Duruşmaya katılan tutuklu sanık Ertuğrul R., ifadesinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle babasından borç almak üzere gittiğini aktardı. Ancak, babasının kendisine hakaret ettiğini ve tokat attığını dile getirerek, “Ben senin oğlun değil miyim?” diye karşılık verdiğini, babasının da “Sen benim oğlum değilsin” demesi üzerine bu sözleri ölmüş annesine hakaret olarak algılayıp mutfağa giderek bıçakla babasını birkaç kez bıçakladığını söyledi. Ancak, ardından pişman olup 112’yi aradığını belirtti.

OLAYDAN SONRAKİ DURUMLAR

Mahkemeye müşteki olarak katılan Ertuğrul R.’nin kardeşi Hüseyin R. ise ağabeyinin bir gün önce kendisine, babasının sağlık nedeniyle gidemediği hac ibadeti sırasında iade edilen 260 bin liranın kendi payına düşen 50 bin liralık kısmını istediğini ifade etti. Hüseyin R., babasının bunun kabul etmeyeceğini söylediğini, ağabeyinin de “Babam ararsa verin misin?” dediğini iletti. Kardeşi, ağabeyinin “Güzellikle konuşacağım” diyerek oradan ayrıldığını anlattı. Olayın ardından ağabeyinin kendisini arayıp, “Birader ben yapmam gerekeni yaptım, babamı öldürdüm” dediğini belirtmişti.

Mahkeme başkanının sanıktan şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine Hüseyin R., “Ölen benim babam, öldüren ise ağabeyim. Üzüntümüz, öfkemiz birbirine girmiş durumda. Ben Allah’a havale ettim. Şikayetçi değilim” diye konuştu. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.