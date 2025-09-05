Kayseri’de Bıçaklama Olayı, Şüpheli Yakalandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde gerçekleşen bıçaklama olayı sonucunda, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Esentepe Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana geldi. 38 yaşındaki F.P. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce F.P. bıçaklı bir saldırıya uğradı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİSİN MÜDAHALESİ

F.P., saldırının ardından ağır yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.P., daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası başlattıkları çalışmalarla, bıçaklama eylemini gerçekleştiren şüphelinin 21 yaşındaki Ç.A.K. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, kısa bir süre önce başka bir ilden Kayseri’ye gelen ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.