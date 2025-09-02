KAYSERİ’de Bıçaklanarak Öldürülen Taksici Defnedildi

OLAYIN DETAYLARI

Kayseri’de, husumetlisi H.Ş. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden taksici Mustafa Durmuş, defnedildi. Olay, dün akşam saat 19.00 civarında Kocasinan ilçesindeki Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’ndeki taksi durağında meydana geldi. Taksici Mustafa Durmuş ile H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu kargaşada H.Ş., Mustafa Durmuş’u bıçaklayarak ağır yaraladı.

OLAYIN SONRASI

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Mustafa Durmuş, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, olayın ardından kaçan şüpheli H.Ş.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Tüm müdahalelere rağmen Mustafa Durmuş, hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ

Durmuş’un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna alındı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, ailesi tarafından teslim alındı ve Hulusi Akar Cami’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, Mustafa Durmuş şehir mezarlığında toprağa verildi. Olayın ardındaki şüphelinin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar ise sürüyor.