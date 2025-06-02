Kayseri’de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

OLAYIN GERÇEKLEŞİYOR

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu 1 kişi yaşamını yitiriyor, 2 kişi ise hastaneye kaldırılıyor. Alınan bilgilere göre, Sindelhöyük Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLİYOR

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, İ.S. (33) ve isimleri öğrenilmeyen 2 kişi bıçakla yaralanıyor. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye hemen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülüyor. Ancak, İ.S. yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemiyor.

GÖZALTILAR VE DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Olay sonrası, H.K. isimli bir kişi gözaltına alınıyor ve jandarma tarafından sorgulanmak üzere işlemleri sürdürülüyor. Olayın detayları ve nedenleri hakkında soruşturma devam ediyor.