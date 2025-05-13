Kayseri’de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

KAVGA SONUCUNDA YARALILAR

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir bıçaklı kavga meydana geldi. Bu olayda 1’i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, Gesi Fatih Mahallesi’ndeki Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi üzerindeki bir iş yerinde, M.A. ile A.G. ve S.E.D. arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı bir tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte M.A., bıçakla önce A.G.’yi hafif şekilde, ardından S.E.D.’yi ağır yaraladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından durumu bildiren bir ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri, suçlu şahsı yakalamak için araştırmalarını başlattı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma açıldığı bildirildi.