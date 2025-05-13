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Kayseri’de Bıçaklı Kavga, 2 Yaralı

KAVGA NEDENİYLE YARALANANLAR BULUNUYOR

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir berber dükkanında bıçaklı kavga sırasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Gesi Fatih Mahallesi’nde, Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi’nde meydana gelen olayda iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Bu tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşerek S.E.D. ve A.G.’nin yaralanmasına yol açtı.

İş yerinden yapılan ihbar ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. S.E.D.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Polis, kavga olayının şüphelisi olduğu değerlendirilen M.A’nın yakalanması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili detayların ortaya çıkması için incelemeler devam ediyor.

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