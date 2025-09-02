KAYSERİ’de Bıçaklı Kavga, Bir Ölü

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri’de Battal U. (52), yaşadığı binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar’ı bıçaklayarak öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan Battal U. ise emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Meydana gelen olay, dün saat 13.30 civarında Talas ilçesinde bulunan 15 katlı bir binada yaşandı. Battal U. ile apartman görevlisi Bektaş Aşçıpınar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Bu kavgada, Battal U. Aşçıpınar’ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine geldi. Bektaş Aşçıpınar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. O sırada kaçmayı başaran Battal U. bir süre sonra Anayurt Mahallesi’nde yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Aşçıpınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aşçıpınar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sivas’a gönderildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Battal U.’nun Bektaş Aşçıpınar’ı bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bektaş Aşçıpınar’ın komşularıyla birlikte asansör beklediği görülüyor. Asansörden çıkan Battal U.’nun, Aşçıpınar’a aniden saldırdığı anlar kamerada yer aldı. Battal U.’nun, Aşçıpınar’ı defalarca bıçakladığı ve Aşçıpınar’ın evin içine kaçmaya çalıştığı görüntülerde belirgin bir şekilde izlenebiliyor. Ayrıca, Bektaş Aşçıpınar’ın eşinin olaya müdahale etmeye çalıştığı da güvenlik kamerasında görünmekte.