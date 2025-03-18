Kayseri’de Bıçaklı Ve Silahlı Kavga

KAVGADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak’taki bir apartmanda, apartman görevlisi R.K. ile kiracı Y.D. arasında daha önceki husumetlerden dolayı bir tartışma patlak verdi. Tartışma şiddetlendiği anda, Y.D. bıçakla yaralanırken, yanında bulunan tabancayla R.K.’ye ateş etti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GİTTİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y.D. ise kazanın ardından kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Olay sonrası Y.D.’nin polisi arayarak R.K.’yi yaraladığını açıkladığı ve kendisinin hastaneye gittiğini söylediği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.