Kayseri’de Bina Yangını, 30 Kişi Tahliye

YANGININ NEDENİ ELEKTRİK TESİSATI

Kayseri’nin Talas ilçesinde 30 kişinin tahliye edildiği yangının, elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlendi. Edinilen bilgilere göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde dün yaşanan olayda, 14 katlı bir binanın 13’üncü katında alevler yükselmeye başladı. Olayın bildirilmesiyle birlikte, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA YARDIM

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yoğun dumandan etkilenen birçok vatandaş evlerinde mahsur kaldı ve yardım talebinde bulundu. İtfaiye ekipleri, önce çocukları ve bebekleri güvenli bir şekilde tahliye etmeye başladı. Binanın önünde bekleyen aileler, çocuklarına kavuştuğu anlarda gözyaşlarını tutamadı. Bir itfaiye eri, 14’üncü kattan aldığı bir çocuğu sırtında indirirken, kendi oksijen maskesini çocuğa takmayı da ihmal etmedi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan, çoğunluğu çocuk olan 30 kişi tahliye edilirken, bu kişilerden 8’i tedavi amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yapılan incelemeler, binanın elektrik tesisatında bir sorun olduğunu ve yangının bu nedenle 13’üncü katta bulunan panodan başladığını ortaya koydu.