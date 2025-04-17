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Kayseri’de Binin Üzerinde Kontrol Yapıldı

ŞOK UYGULAMALARLA GÜVENLİK SAĞLANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda 7 bin 753 kişi ve 2 bin 840 araç sorgulanıyor. Elde edilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile birlikte Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri etkin bir uygulama yaptı. Toplamda 55 ekip ve 160 personel ile gerçekleştirilen 46 şok uygulamada, çok sayıda şahıs ve araç kontrol ediliyor.

YAKALAMALAR VE ELE GEÇİRMELER

Bu kontroller sırasında 16 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 17 şahıs hakkında 38,41 gram narkotik madde bulundurmaktan dolayı gerekli adli işlemler başlatıldı. 27 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapıldı. Uygulamalar neticesinde ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 6 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçiriyor.

EMNİYET AÇIKLAMASI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadeleri kullanıldı. Bu tür uygulamalar, kentteki güvenlik durumunu daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

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