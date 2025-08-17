Kayseri’de Çift Çadırda Ölü Bulundu

ERCIYES DAĞI’NDA TRAJİK OLAY

Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı’nda camping yapan bir çift, çadırda ölü olarak bulundu. Alınan bilgilere göre, Tekir Yaylası’nda kiralamış oldukları çadırda kamp yapan M.K. (46) ve eşi F.K. (45) ile ilgili olarak yakınları kendilerinden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ GÖREVDE

İhbarın ardından jandarma ekipleri, çiftin kaybolduğu yere giderek araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.K. ve F.K., çadır içerisinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini doğruladı. İlk belirlemelere göre, kömürlü mangaldan yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazeleri, olay sonrası detaylı incelemeler yapılmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.