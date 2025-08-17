Kayseri’de Çift Karbonmonoksit Zehirlenmesiyle Öldü

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENME OLAYI

Kayseri’de yer alan Erciyes Dağı’ndaki bir kamp alanında çadırda konaklayan bir evli çift, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Tekir Yaylası’ndaki kiraladıkları çadırda kalan Mustafa K. (47) ve eşi Fatmagül K. (46) ile iletişim kuramayan yakınları, durumdan endişelenerek jandarma ekiplerine bildirimde bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, çifti çadırda hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri de hemen olay yerine gelerek durumu kontrol etti ve yapılan inceleme sonucunda çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazanın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı anlaşıldı. Çiftin cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.