Kayseri’de Cinsel Saldırı Suçluları Yakalandı

POLİS EKİPLERİ KAMERA İNCELEMELERİYLE SUÇLULARI YAKALADI

Kayseri’de polis ekipleri, cinsel saldırı ve darp suçlarına karışan 3 kişiyi başarılı bir operasyonla yakaladı. Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi’nde gerçekleşti. İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı kamera incelemeleri ve detaylı araştırmalar başlattı.

OPERASYON SONUCU ÜÇ ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, 16 suç kaydı bulunan G.G. (37), 14 suç kaydı bulunan G.T. (34) ve 3 suç kaydı bulunan S.K. (32), saklandıkları yerde yakalandı. Adalet önüne çıkarılan bu 3 şahıs, cinsel saldırı ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.