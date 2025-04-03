Kayseri’de Cinsel Saldırı Ve Direniş Olayı

DEHŞET DOLU ANLAR KOCASİNAN’DA YAŞANDI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahievran Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. G.K. (25) isimli kadının sokakta hareketsiz bir halde yattığını gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye götürdü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı bir araştırma yaptı. Yapılan kamera incelemeleri sonucunda, G.K.’ya “cinsel saldırı” ve “darp” olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliği belirlendi. Daha önce 16 suç kaydı bulunan G.G. (37), 14 suç kaydı bulunan G.T. (34) ve 3 suç kaydı bulunan S.K. (32) hakkında operasyon düzenlendi ve saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, “cinsel saldırı” ve “görevli memura mukavemet” suçlarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, hem yerel halkı hem de yetkilileri derinden etkiledi.