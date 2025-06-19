Kayseri’de Çocuk Kavgasında Ölüm Olmuştu

YENİ YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kayseri’de yaşanan bir olayda çocukların kavgası nedeniyle başlayan bir tartışmada bir kişiyi öldüren ve bir diğerini yaralayan R.İ., istinaf mahkemesinin kararı bozmasının sonrasında yeniden hakim karşısına çıktı. R.İ., “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, R.D.’ye yönelik eylemi dolayısıyla da “kasten adam öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 13 yıl hapis cezası aldı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

İstinaf Mahkemesi, haksız tahrik indirimi uygulanmadığı ve çocukların karıştığı olayla ilgili açılan davanın birleştirilmesi gerektiği yönünde bir karar alarak R.İ.’nin yeniden yargılanmasına hükmetti. Bu bozma kararının ardından R.İ., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandığı duruşmaya tutuklu olarak katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi ve çocuklarla ilgili olayın dava dosyasının birleştirilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Olay, 13 Aralık 2023 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi’nde iki grup arasında çocukların kavga etmesiyle başlamış, ardından bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. R.İ., çocukların kavgasına büyüklerin karışmasıyla S.D. ve kardeşi R.D.’yi bıçakla yaralamıştı. Boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan S.D., hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetmişti.