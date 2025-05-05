Kayseri’de Denetimde Uygunsuz Gıdalar İmha Edildi

KONTROL VE DENETİM UYGULAMALARI

Kayseri’de gerçekleştirilen bitpazarındaki denetimlerde, tüketime uygun olmayan ve son kullanım tarihlerini aşan gıdalara el konuldu ve bu ürünler imha edildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Battalgazi Mahallesi’nde kurulan bitpazarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bazı satıcılara, “tüketime uygun olmayan, son kullanım tarihi geçmiş ve imhayı gerektiren ürünlerin” satışından dolayı işlemler yapıldı. Yapılan kontrollerde 32 adet çocuk oyun hamuru, 2 adet yufka ekmek, 25 paket makarna, 2 paket galeta unu, 12 adet içecek, ketçap, 4 kilogram keçi boynuzu, 7 adet hindi salam, 5 paket bebek bisküvisi, 10 paket donmuş mısır, 4 kilogram zeytin, 3 halka sucuk, 1 kilogram çiğköfte, 50 adet kefir, 5 kilogram mısır kuruyemiş, 5 bidon kahve, 1 kilogram bezelye ve 5 kilogram tuz, atık transfer aracına yüklenerek imha merkezine gönderildi.