Kayseri’de Dolandırıcılık İddiası Üzerine Dava

KAYSERİ’DE SAHTECİLİK DAVASI

Kayseri’de şasi numaralarını değiştirilmiş otomobilleri 3. şahıslara sattıkları suçlamasıyla 5 kişinin yargılandığı davada, mahkeme heyeti duruşmaya mağdur sıfatıyla katılan galerici M.T. hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şasi numarası değiştirilen araçları sattıkları suçlamasıyla yargılanan sanıklar arasında Ö.K., O.K., B.K., M.M. ve A.A. bulunuyor. Dava, Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya sanıklar, Ö.K., imam nikahlı eşi M.M., A.A. ve şikayetçiler katıldı.

Duruşmada savunma yapan M.M., tutuklu sanık Ö.K.’nin imam nikahlı eşi olduğunu belirtip, Ö.K.’ye araç alım satımı için vekalet verdiğini açıkladı ve “change işlemi ile ilgili bilgisinin olmadığını” ifade etti. Eşi Ö.K.’nin cezaevinde olduğu dönemde polislerin evde yaptığı aramada buldukları plakalarla ilgili de bilgisinin olmadığını aktaran M.M., suçsuz olduğunu söyledi. Bu duruşmada müşteki olarak bulunan M.T. ise sanıkları tanımadığını, sadece Ö.K. ve B.K.’yi sigortacılık yaptığı dönemde tanıdığını belirtti. M.T., sattığı bir araçla ilgili change işlemi bulunduğu iddiaları üzerine dava açacaklarını söyledi ve kendilerinin de mağdur olmamak için M.M.’ye karşı dava açtıklarını belirtti. M.T., “Zararım yok. Şikayetçi değilim” dedi.

MÜŞTEKİLERİN ŞİKAYETLERİ

N.K. adlı kadın şikayetçi, 2019 yılının kasım ayında M.T.’den 68 bin TL’ye otomobil aldıklarını ve noter işleminin ardından aracın ruhsatında yazan rengin farklı görünmesi nedeniyle M.T.’ye başvurduklarını ifade etti. M.T.’nin onları bir oto boyacısına yönlendirdiğini, oto boyacısından aldıkları yazı ile araç muayene istasyonuna gittiklerini ve değişikliği ruhsata işlettiklerini açıkladı. N.K., bu işlemleri M.T.’nin yönlendirmesiyle yaptıklarını belirtti. Ayrıca, masrafların da M.T. tarafından karşılandığını söyledi. N.K., “77 gün sonra polisin araçta change işlemi yapıldığını belirtti” diyerek, aracını aldığını belirtti. M.T.’nin kendilerine ödeme yapmadığını ve dava yoluna gitmelerini söylediğini aktaran N.K., zararının karşılanmadığını ve şikayetçi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Y.G. adlı müşteki de 5 yıldır mağdur olduğunu belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

DURUŞMANIN GELECEK TARİHİ

M.T.’nin avukatı, müvekkillerinin şikayetçi olmadığını belirtip duruşmalarda vareste tutulmak istediklerini aktardı. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ayrıca, duruşmaya mağdur sıfatıyla katılan M.T. hakkında nitelikli dolandırıcılıktan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması ve iddianamenin düzenlenmesi durumunda dosyaların birleştirilmesine yönelik karar aldı.