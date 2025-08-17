Kayseri’de Drift Yapan Sürücüye Ceza

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE YÜKSEK CEZA

Kayseri’de yapılan polis uygulamalarında, drift yaparak çevreye rahatsızlık veren bir kadın sürücüye toplamda 48 bin 558 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti ise 60 gün boyunca geçici olarak alındı.

SURUCULUĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında vatandaşlar tarafından yapılan paylaşımlara kayıtsız kalmadı. Vatandaşlar tarafından “drift atarak çevreye rahatsızlık veriyor” şeklindeki bildirime konu olan araç ve sürücü, ekipler tarafından tespit edildi.

DİĞER CEZALAR

Bu arada, ekipler, bir sürücünün sunroof ve cam kısmından çocuklarını dışarı çıkartarak trafiği tehlikeye atması nedeniyle 1,986 TL, yanlış park edilen bir araç içinse 993 TL idari para cezası uyguladı.