Kayseri’de Düğünde Tüfekle Yaralama

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN SANIK YARGILANIYOR

Kayseri’de bir düğün sırasında havaya ateş ederken tüfeğin tutukluk yapması sonucunda yakınını öldüren sanığın yargı süreci devam ediyor. Duruşma, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşti. Duruşmaya tutuklu sanık M.İ. (40), maktul S.İ’nin (37) aile üyeleri ve taraf avukatları katılım sağladı. Müştekiler, sanık hakkında şikayetçi olduklarını ifade ederek, en ağır cezanın verilmesini talep etti.

TANIKLAR DİNLENDİ VE SAVCI MÜTALAADA BULUNDU

Duruşma esnasında 4 tanık dinlendi. Duruşma savcısı, sanığın “olası kastla kasten öldürme” ve “6136 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarıyla müebbet hapis cezası ile 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanık M.İ. ise savunmasında, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, “Kasıt yok. Pişmanım. Aramızda husumet yoktu.” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esasa yönelik savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak’ta 12 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen düğün etkinliğinde yaşandı. M.İ., havaya ateş ederken tüfeğin tutukluk yapması sonucunda yakınlarından S.İ’yi yaraladı. Yaralı S.İ., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan sanık daha sonra tutuklanmıştı.