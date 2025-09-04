Kayseri’de Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

KAZA ANINDAKİ OLAY

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde balkonun kenarından düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak’ta bulunan bir apartmanın 1’inci katındaki evin balkonuna çıkan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Y.E.G., henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düştü.

HASTANEYE KALDIRILMA SÜRECİ

Ağır şekilde yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan müdahaleler sonucunda çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı.