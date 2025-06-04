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Kayseri’de Düşürülen Kolye, Kadın Tarafından Alındı

KADININ HIRSIZLIĞI KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Kayseri’de özel halk otobüsünde yaşanan bir olayda, bir kadın, taşıdığı 50 bin TL değerindeki altın kolyesini düşürdü. Seyahat ettiği otobüste, kolyesinin kaybolduğunu fark eden kadın, durumu hemen polise bildirdi.

Polisin haberi almasıyla birlikte Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otobüsün içindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, düşürülen kolyenin 61 yaşındaki Ş.B. tarafından alındığı belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kısa süre içerisinde kadının adresine operasyon düzenlendi ve Ş.B. gözaltına alındı. Ayrıca, ele geçirilen altın kolye de sahibine teslim edildi.

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