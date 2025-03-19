Kayseri’de Eğitime Kar Engeli Açıklaması

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kayseri’de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara veriliyor. Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart Perşembe günü Kayseri’de yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma olacağı beklenmektedir” denildi. Hava şartları sebebiyle ortaya çıkabilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak il genelinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mart Perşembe tarihinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

İDARE İZİNLİ PERSONEL

Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personelin, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışanların durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca, malul, engelli, ağır kronik rahatsızluğu olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.