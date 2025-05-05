Kayseri’de Emniyet Erva Başarı Sağladı

EMNİYET ERVA SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARISI

Kayseri’de gerçekleştirilen 2. ERVA Spor Okulları Tekvando Müsabakası’nda, Emniyet ERVA Spor Kulübü dikkat çeken bir başarı elde etti. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, kulüp 14 birincilikle birlikte toplamda 13 ikincilik ve 21 üçüncülük derecesi kazandı.

DERECEYE GİRENLERE MADALYALARI VERİLDİ

Müsabakada başarılı olan sporcular, elde ettikleri derecelere göre madalya ile ödüllendirildi. Bu başarı, ERVA Spor Okulları’nın yetenekli sporcularını ve kulübün güçlü eğitim programlarını bir kez daha gözler önüne serdi.