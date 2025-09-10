Kayseri’de Engelli Kadın Uçuş Yaptı

PARAŞÜT HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Kayseri’de yürüyüş engelli bir kadının paraşüte binme hayali gerçek oldu. Tekerlekli sandalyesiyle piste gelen 36 yaşındaki İrem, uçarak özgürlüğün tadını çıkardı. Çocukluk döneminde yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle yürüyemeyen İrem, paraşüte binmek için gerekli hazırlıkları yaptı ve havalanma alanına ulaştı.

HAVADA HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

Ali Dağı’ndan paraşüt pilotu Günay Demir ile birlikte gökyüzüne doğru yola çıkan İrem, heyecan dolu anlar geçirerek yaklaşık 1 saat süren bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan İrem, “Çok heyecanlandım ve çok güzel zaman geçirdim. Anlatılmaz yaşanır dedikleri bir duyguymuş. Aklıma özgürlükten başka bir şey gelmiyor. Çok güzeldi” ifadelerini kullandı.