Kayseri’de Engelli Sporcular Badmintona Geçti

KADİYE VE VESİLE’NİN BADMİNTON YOLCULUĞU

Kayseri’de, basketbol ile başlayan spor serüvenlerini badminton ile sürdüren bedensel engelli sporcular Kadriye Nurver Yılmaz ve Vesile Solmaz, yeni başarılar için hazırlık yapıyor. Spor hayatına 2019’da basketbol ile adım atan Kadriye, belirli bir süre sonra branşını değiştirme kararı aldı ve arkadaşını da ikna ederek badmintona yöneldi. Vali Gökmen Çiçek’in öncülüğünde gerçekleştirilen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi çerçevesinde oluşturulan ERVA Birlik Spor Kulübü’ne katılan bu iki arkadaş, dostluklarını bu kulüpte sürdürüp antrenmanlarına devam ediyor. Haftanın 4 günü düzenli olarak antrenman yapan Kadriye ve Vesile, badmintonda Türkiye şampiyonluğunu kazanıp ülkeyi Avrupa’da temsil etmeyi hedefliyor.

KADİYE’NİN HEDEFLERİ

Doğuştan bedensel engelli olan 25 yaşındaki Kadriye Nurver Yılmaz, AA muhabirine verdiği demeçte, asla engelli ya da hastalık olarak bakmadığını ve her zaman mücadele ettiğini vurguladı. 4 yıl boyunca basketbol oynadığını hatırlatan Kadriye, “Daha sonra basketbolda hedeflerim doğrultusunda ilerleyemeyeceğimi fark ettim ve branş değiştirmeye karar verdim. Bireysel branşları araştırmaya başladım. En çok sevdiğim de badminton oldu.” şeklinde konuştu. Badmintona 2 yıl önce başlamasıyla birlikte önemli başarılar elde ettiğini belirten Kadriye, “Hareketi seven biri olarak badminton benim için çok uygun bir spor dalı oldu. Şu anda da badmintonda ilerliyorum, şampiyonalara katılıyorum. En son Çorum’daki Türkiye Şampiyonası’ndan gümüş ve bronz madalyayla döndüm. Önümüzdeki müsabakalara hazırlanıyoruz. En büyük hedefim Avrupa oyunlarına katılıp olimpiyata kadar yükselmek.” diye ekledi.

VESİLE’NİN SOSYAL YAŞAM VURGU

Bedensel engelli 26 yaşındaki Vesile Solmaz, ERVA Birlik Spor Kulübü sporcusu olarak bu projenin engelli bireylerin evlerinde oturmayıp sosyalleşmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. ERVA Birlik Spor Kulübü Antrenörü Yeşim Dönmez, “Şampiyonalara hazırlanıyoruz, maçlara çıkıyoruz ve özgüvenleri artıyor. Kas gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Türkiye Şampiyonası’nda teklerde üçüncü, çiftlerde ikinci olduk. Amacımız Avrupa Şampiyonası’na katılmak. Sıkı çalışıyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.