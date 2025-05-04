Kayseri’de ERVA Spor Okulları Şampiyonası

ŞAMPİYONANIN AÇILIŞ SEREMONİSİ YAPILDI

Kayseri’de, Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulları 2. Valilik Kupası Tekvando Şampiyonası’nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu’nda organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından sporcular gösteri sundu.

GENÇLERE DESTEK BÜYÜK

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaklaşık 2 yıl önce başlayan ERVA Spor Okulları’nın birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklendiğini açıkladı. Kabakcı, “Gençler, çocuklar sporla hayat buluyor” şeklinde vurguladı ve farklı branşlarda birçok sporcunun olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası’nda yer alacağını ifade etti. Ayrıca, ERVA Spor Okulları’nın önemini vurgulayan Kabakcı, “Yaklaşık 300 sporcumuzun ERVA Spor Okulları şampiyonasında bugünkü mücadelelerini hep birlikte görüyoruz. 140 antrenörümüzle, 180 eğitmenimizle, alanda, sahada, 52 spor okulumuzla bu çalışmaları sürdürüyoruz” dedi. Gelecekte birçok şampiyonluğun kazanılacağına inandığını aktaran Kabakcı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e destekleri için teşekkür etti.

Gençlerin Türkiye’nin geleceği olduğunu dile getiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sporcuları başarı ve azimleri dolayısıyla kutladı. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.