Kayseri’de Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Kayseri’de, polis ekipleri tarafından 3 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda toplamda 1 kilo 800 gram uyuşturucu madde, çeşitli suç malzemeleri ve 241 bin TL nakit para ele geçirildi. Yapılan operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Kayseri’ye ve doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacak olan şebeke üyelerine odaklandı ve bu doğrultuda operasyona imza attı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR

Özel harekat polisi ve hassas burunlu köpeklerin de destek verdiği operasyonda, hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan, 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. (44) ile P.K. (44), İ.A. (40), İ.Ö. (35), A.S. (31), M.Y. (42) ve E.Y. (32) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan kişiler, gerçekleştiren ekiplerin yaptığı polis köpeği eşliğindeki aramalarda bulundu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonun sonucunda, 1 kilo 895,34 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 241 bin TL nakit para, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı haplar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan G.E., M.Y., P.K. ve İ.A., çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs olan A.S., İ.Ö. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.