Kayseri’de Eşini Öldüren Zanlı Yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kayseri’de 2016 yılında eşini 20 balta darbesiyle katleden Aydemir Gürbüz, Kuşadası’nda jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla saklandığı yerden kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, 3 Nisan 2016 tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde gerçekleşti. Eşinin 4 çocuk annesi Gönül Gürbüz (43) ile Aydemir Gürbüz (59) arasında ailevi nedenlerden dolayı bir tartışma başladı. Kısa sürede kontrolden çıkan tartışma, baltalı kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Aydemir Gürbüz, elindeki balta ile eşine ardı ardına vurduktan sonra evden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde kanlar içinde yatan kadını parçalanmış halde buldu.

DAHA ÖNCE FİRARİYDİ

Uzun bir süre firarda kalan Aydemir Gürbüz, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda ele geçirildi. Cinayet zanlısının daha önce 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi. Adliyeye sevk edilen Gürbüz, mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.