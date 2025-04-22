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KAYSERİ’de Evden Düşen Kadın Yaralandı

DÜŞME OLAYI NEDENİYLE AĞIR YARALANMA

Kayseri’de, dördüncü kattaki evinin camlarını silmeye çalışan Nilgün Köstelekoğlu (65), dengesini kaybederek beton zemine düştü ve ağır yaralandı. Olay, Kocasinan ilçesinde Zümrüt Mahallesi’ndeki 12 katlı bir binada, saat 11.00 civarında gerçekleşti.

PENCEREDEN DÜŞÜŞ

Dairede cam silen Nurgül Köstelekoğlu, iddialara göre dengesini kaybetmesi sonucu pencereden yere düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Köstelekoğlu, ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.

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