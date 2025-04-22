KAYSERİ’de Evden Düşen Kadın Yaralandı

DÜŞME OLAYI NEDENİYLE AĞIR YARALANMA
Kayseri’de, dördüncü kattaki evinin camlarını silmeye çalışan Nilgün Köstelekoğlu (65), dengesini kaybederek beton zemine düştü ve ağır yaralandı. Olay, Kocasinan ilçesinde Zümrüt Mahallesi’ndeki 12 katlı bir binada, saat 11.00 civarında gerçekleşti.
PENCEREDEN DÜŞÜŞ
Dairede cam silen Nurgül Köstelekoğlu, iddialara göre dengesini kaybetmesi sonucu pencereden yere düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Köstelekoğlu, ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.