Kayseri’de FETÖ’nün Mahrem Sorumlusu Yakalandı

KAYSERİ’DE TERÖR OPERASYONU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasını hedefleyen bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sırasında, Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde emniyet mahrem sorumlusu olarak görev yapan ‘Rafet’ kod adlı R.B. (45) yakalandı.

TUTUKLAMA VE CEZAEVİNE GÖNDERİLME

R.B., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.